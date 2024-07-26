Başkent'te Bisiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasına Takıldı
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, bir hırsız güpegündüz binalara girerek bina sakinlerinin bisikletlerini çaldı. Gökçek Mahallesi'nde bulunan Afra Kent Sitesi'nde bir binaya giren hırsızın görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Başkent'te binalara girerek bisiklet çalan şahıs, binanın güvenlik kamerasına takıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda hırsız, güpegündüz binalara girerek bina sakinlerinin bisikletlerini çaldı. Gökçek Mahallesi'nde bulunan Afra Kent Sitesi'nde bir binaya giren hırsızın görüntüleri anbean güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. - ANKARA