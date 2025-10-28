Başkent'te bazı yollar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatılabilir

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle, ihtiyaç olunması halinde kentteki bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler ile ilgili olarak 29.10.2025 günü saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde;

Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümünün tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Çankırı Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Spor Park Sokak ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Anafartalar Caddesi'nin Ulus Kavşak ile Susam Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA