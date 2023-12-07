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Başkent'te başıboş köpekler çocuğa saldırdı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpekler, bir çocuğa saldırdı. Çocuğun durumu kritik.

Başkent'te başıboş köpek dehşeti

ANKARA - Ankara'da sürü halindeki başıboş köpekler küçük bir çocuğa saldırdı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Dafdaf, "Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu" şeklinde konuştu.

Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Dicle Ergen, "Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

"Köpekler ısıracak diye çok korkuyorum"

Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Barış Karaağaç ise, "Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım. Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi.

Öte yandan, köpeklerin saldırısından sonra Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Çocuk Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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