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Başkent'te baba ve oğluna araçta silahlı saldırı

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Ankara'da pompalı tüfekle park halindeki araca açılan ateşte baba ve oğlu yaralandı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Başkent'te baba ve oğluna araçta silahlı saldırı

ANKARA - Ankara'da pompalı tüfekle park halindeki araca açılan ateşte baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobile pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Saldırıda araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba oğul hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Saldırı 3.Sayfa Güncel Haberler

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