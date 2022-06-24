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Başkent'te asayiş uygulamalarında bin 84 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te asayiş uygulamalarında bin 84 kişi yakalandı

Ankara'nın 5 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan bin 84 şahıstan 199'u tutuklanırken, çok sayıda çalıntı otomobil, ateşli ve kesici/delici silah ele geçirildi.

Ankara'nın 5 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan bin 84 şahıstan 199'u tutuklanırken, çok sayıda çalıntı otomobil, ateşli ve kesici/delici silah ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-16 Haziran tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 290 bin 712 kişinin yapılan GBT sorgulamasında yakalanan bin 84 şahıstan 199'u tutuklandı. Kontrol edilen 145 bin 988 araçtan ise 7 otomobilin çalıntı olduğu belirlenirken, 81 motosiklet ve 18 modifiyeli araca adli işlem yapıldı. Uygulamada bin 938 şahsa da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada 131 adet kaçak sigara, 28 adet kurusıkı tabanca, 46 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 228 adet değişik çapta fişek, 20 adet belgesiz av tüfeği, 2 adet belgeli av tüfeği, 32 adet kesici ve delici alete el konuldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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