Başkent'te alev alev yanan evden yaşlı kadın son anda kurtarıldı - Haberler

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Başkent'te alev alev yanan evden yaşlı kadın son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te alev alev yanan evden yaşlı kadın son anda kurtarıldı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te alev alev yanan evden yaşlı kadın son anda kurtarıldı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre Çankaya ilçesi Boztepe Mahallesinde bulunan bir gecekonuda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Yangın gören mahalle sakinleri içeride bulunan bir kişiyi kurtardı.

Yangına ilk müdahale edenlerden mahalle sakini Diyar Temir, birden alevleri gördüklerini belirterek "İçeride yaşlı bir teyze vardı, içeri girip onu çıkardık, sonra hortumla müdahale ettik, itfaiye geldi. Can kaybı yok" diyerek olayı anlattı.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken gecekondu kullanılmaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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