Başkent'te alacak verecek nedeniyle tartışma: İş yerine çağırıp sopayla döverek öldürdüler

Ankara'da alacak verecek nedeniyle tartıştıkları bir kişiyi iş yerine çağırıp sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanacak.

Başkent'te alacak verecek nedeniyle tartıştıkları Ümüt Yıldırım'ı iş yerine çağırıp sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında "kasten öldürme" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, şüphelilerden Şenol C, 23 Mayıs'ta mal sattıkları iş yerine giderek, iş yeri sahibi Ümüt Yıldırım'ı sordu ve patronlarının kendisiyle acil görüşmek istediğini söyledi.

Şenol C ile şüphelilerin şirketine giden Yıldırım ile işletme sahipleri Nihat T, Alkan T, Faruk T, Hakan T, ve Okan T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheliler, Yıldırım'ı 2 saat boyunca copla dövdü.

Bir süre sonra şirketten çıkan Yıldırım, şüpheli Şenol C'ye "Ben fenalaştım, beni hastaneye götürür müsün?" dedi. Gazi Üniversitesi Hastanesi acil servisine gittikleri sırada eşini ve arkadaşını arayan Yıldırım, şüphelilerin kendisini sopayla dövdüklerini ve iş yerini terk etmesine izin vermediklerini söyledi.

Hastanede ameliyata alınan Yıldırım, hayatını kaybetti.

Merdivenden düştüğünü iddia ettiler

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheliler, kavga sırasında Yıldırım'ın merdivenlerden düşmesi sonucunda yaralandığını öne sürdü.

Yıldırım'ın adli tıp raporunda, "kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası ve burun kemik kırıklarıyla ve buna bağlı olarak beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği" tespiti yapıldı.

Savcılık, şüpheliler Nihat T, Alkan T, Faruk T, Hakan T, Okan T, ve Şenol C. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis talep etti.