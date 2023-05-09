Başkent'te 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldıAlınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ayaş, Çubuk ve Yenimahalle İlçelerinde meydana gelen 8...
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ayaş, Çubuk ve Yenimahalle İlçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarla ilgili 4 şahısın yakalandığı, haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa