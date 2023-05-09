Başkent'te 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldıAlınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ayaş, Çubuk ve Yenimahalle İlçelerinde meydana gelen 8...