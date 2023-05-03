Başkent'te 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin çeşitli ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatılarak yakalanan 4 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Etimesgut, Gölbaşı, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 4 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, bahse konu olaylarda suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. - ANKARA