Başkent'te 14 Katlı Binada Yangın: İki Kişi Kurtarıldı

Başkent'te 14 Katlı Binada Yangın: İki Kişi Kurtarıldı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 14 katlı bir binanın 9. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri ile kontrol altına alındı. Mahsur kalan 2 kişi merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.

Başkent'te 14 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan 2 kişi ise merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın 9'uncu katındaki dairenin yatak odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, binada mahsur kalan Mükerrem Sarı ve Enes Sarı isimli vatandaşlar merdivenli itfaiye aracının yardımıyla kurtarıldı. Binada soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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