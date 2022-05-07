Başkent Organize Sanayi Sitesinde fabrika yangını
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent Organize Sanayi Sitesinde fabrika yangınıANKARA Ankara'da Başkent Organize Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.
Başkent Organize Sanayi Sitesinde fabrika yangını
ANKARA Ankara'da Başkent Organize Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Temelli mahallesinde bulunan Başkent Organize Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa