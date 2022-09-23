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Başkasının kimlik bilgileriyle kargosunu teslim aldılar

3. Sayfa Haberleri

Başkasının kimlik bilgileriyle kargosunu teslim aldılar

İstanbul'da internet üzerinden cep telefonu satın alan kişinin kimlik bilgilerini kullanarak cihazı kargodan teslim alan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da internet üzerinden cep telefonu satın alan kişinin kimlik bilgilerini kullanarak cihazı kargodan teslim alan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 21 Eylül Çarşamba günü polise giden Faruk G. (22), internet üzerinden satın aldığı cep telefonunun başkaları tarafından kargondan teslim alındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili araştırma başlatan ekipler, dolandırıcıların mağdurun kimlik bilgilerini kullanarak cep telefonunu kargodan teslim aldığını belirledi. Telefonu alan Oktay A. (25) ile Caner B. (37), polis ekipleri tarafından Sarıyer'de yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında çaldıkları cep telefonu da bulundu. Çalışmalarını süren ekipler, 2 şüpheliyi kargo şirketine yönlendiren Mustafa K. (35) ile Bilal K.'yi (26) de gözaltına aldı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Eylül 3. Sayfa Haberler

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