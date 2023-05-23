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Başkasının hesabından 10 bin TL çekti, jandarmaya yakalandı

Başkasının hesabından 10 bin TL çekti, jandarmaya yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahsın hesabından rızası dışında 10 bin TL çekilmesi olayı ile ilgili, bir şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahsın hesabından rızası dışında 10 bin TL çekilmesi olayı ile ilgili, bir şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Güzalçamlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın banka hesabından ATM aracılığı ile kimliği belirsiz kişi yada kişilerce rızası dışında 10 bin TL nakit para çekildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen bir şüpheli şahıs 10 bin TL para ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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