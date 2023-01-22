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Başkasına ait otomobille hırsızlık yapan şahıs kameraya yansıdı

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Başkasına ait otomobille hırsızlık yapan şahıs kameraya yansıdı

Arnavutköy'de park halindeki kamyonetin içinden cep telefonunu çalarak kayıplara karışan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy'de park halindeki kamyonetin içinden cep telefonunu çalarak kayıplara karışan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Park halindeki aracın içinden cep telefonunu alarak olay yerinden hızla uzaklaşan şahsın o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde 18 Ocak tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin yanına otomobille yaklaşarak kamyonetin içindeki cep telefonunu çalan şahıs hakkında polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobilin E.K. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Şahıs, Gaziosmanpaşa'daki ikametinde yakalanarak gözaltına alınırken, E.K.'nin olay günü aracı camlarının tamiri için eşinin kardeşi Y.K.'ye verdiği öğrenildi. Olayın faili olduğu tespit edilen Y.K., şahıs da aynı gün çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında, Y.K.'nin "otodan hırsızlık" başta olmak üzere hakkında toplam 28 suç kaydı bulunduğu tespit edilirken, konuyla ilgili yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Olay anı kamerada

Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Y.K. isimli şüphelinin, E.K. isimli şahsa ait otomobille Anadolu Mahallesi'nde park halindeki kamyoneti görmesi üzerine otomobilden inip, kamyonetin yanına yaklaştığı ve cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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