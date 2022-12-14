Başkasına ait konteyneri satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde başkasına ait konteyneri satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde başkasına ait konteyneri satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı. Çerkezköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Ambardere mevkiinde 2 şahsın konteyner satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, E.A. ve Y.A.'yı boş arazide duran konteyneri satmaya çalışırken yakaladı. Ulaşılan konteynerin gerçek sahibinin şikayetçi olduğunu ifade etmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakalanan 2 şahsın başkalarına ait konteynerleri kendilerine aitmiş gibi ucuza sattıkları belirlendi. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde satılan konteynerler bulunup, sahiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çerkezköy Tekirdağ Fatih 3. Sayfa Haberler

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