Başkasına Ait Kimlikle Yakalanan Suç Makinesi Bursa'da Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yunus polislerine başkasına ait kimlik gösteren suç makinesi yakayı ele verdi.

Olay, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında, şahsın polis ekiplerine uzattığı kimliğin başkasına ait olduğu ortaya çıktı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şahsın Hamza E. (24) olduğu belirlendi. Suç makinesi olarak aranan Hamza E.'nin kasten adam yaralama, hırsızlık, hükümlünün kaçması, kaçakçılık ve ruhsatsız tabanca bulundurma gibi 12 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve toplamda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - BURSA