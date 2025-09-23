Haberler

Başkasına Ait Kimlikle Yakalanan Suç Makinesi Bursa'da Gözaltına Alındı

Başkasına Ait Kimlikle Yakalanan Suç Makinesi Bursa'da Gözaltına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yunus polislerinin devriyesinde yakalanan Hamza E., başkasına ait kimlik gösterdi. 12 ayrı suç kaydı bulunan zanlı, toplamda 17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yunus polislerine başkasına ait kimlik gösteren suç makinesi yakayı ele verdi.

Olay, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında, şahsın polis ekiplerine uzattığı kimliğin başkasına ait olduğu ortaya çıktı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şahsın Hamza E. (24) olduğu belirlendi. Suç makinesi olarak aranan Hamza E.'nin kasten adam yaralama, hırsızlık, hükümlünün kaçması, kaçakçılık ve ruhsatsız tabanca bulundurma gibi 12 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve toplamda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - BURSA

