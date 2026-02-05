Polise başkasının kimliğini gösteren şahsın 28 yıl cezayla arandığı ortaya çıktı

Amasya'da polise başkasına ait kimlik gösteren şahsın, 28 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, güveni kötüye kullanma suçundan hakkında 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö., memleketi Konya'dan Amasya'daki bir yakınının yanına gelmek için yola çıktı. Amasya'da sokakta dolaşırken asayiş uygulaması gerçekleştiren polislerin sorgulama yaptığı Mevlüt Ö. (58), başka birine ait kimliği verdi. Şüphelenen polisler, şahsın "güveni kötüye kullanma" suçundan 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö. olduğunu belirledi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şahıs, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA