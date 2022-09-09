Başkan Zolan yangın bölgesinde

Denizli- Muğla sınırındaki kısmen kontrol altına alınan orman yangını sonrası Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Koordineli bir şekilde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor" dedi.

Denizli - Muğla il sınırındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Müdahalelerin ardından Denizli Valiliği alevlerin kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın sonrası bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, detaylı bilgiler alarak çalışmaları yakından takip etti. Yangının tamamen kontrol altına alınması için hummalı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Zolan, "Kale ilçemizin Muslugüme Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Büyükşehir Belediye İtfaiye Teşkilatımız 16 arazöz, 12 tanker, 7 destek aracı ve 105 personeli devletimizin tüm kurumları ile koordineli bir şekilde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun" dedi. - DENİZLİ