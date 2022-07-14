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Yenimahalle'de Park Çalışmaları Sürüyor

ANKA - 3. Sayfa
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Yenimahalle'de Park Çalışmaları Sürüyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata, Yeni Batı, Mehmet Akif Ersoy, Pamuklar ve Kayalar’da  devam eden park inşaatlarını yerinde inceledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata, Yeni Batı, Mehmet Akif Ersoy, Pamuklar ve Kayalar'da  devam eden park inşaatlarını yerinde inceledi.

İlk olarak 6 bin 500 metrekare alana sahip Ata Mahallesi'nde bulunan park inşaatını gezen Yaşar, oturma alanları, çocuk oyun ve yürüyüş alanın bulunduğu parkın kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

PROJE SORUMLULARINDAN BİLGİ ALDI

Daha sonra Yeni Batı, Mehmet Akif Ersoy ve Pamuklar Mahalleleri'nde bulunan parklara rotasını çeviren Başkan Yaşar, çalışmalar hakkında proje sorumlularından bilgi aldı.

Yeni Batı Mahallesi'nde inşaatı devam eden 10 bin metrekare alana sahip parkta çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, fitness alanı ve basketbol, futbol sahası bulunacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 8 bin 500 metrekare alana sahip parkta ise bisiklet yolu, yürüyüş yolu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, spor alanı ve dinlenme alanları olacak. Pamuklar Mahallesi'nde 5 bin metrekare alan üzerine kurulan parkta da çocuk oyun alanları ve oturma alanları bulunacak.

GÜNDOĞAN PARKI'NA CAM SEYİR TERASI

Denetimler sırasında Kayalar'da bulunan Gündoğan Parkı'na da uğrayan Yaşar, 18 bin metrekare alana sahip parkta revize çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burası konumu itibariyle seyir zevki sunan bir park. Yapacağımız cam seyir terasıyla vatandaşlarımız bu parktan kentin dört bir yanını keyifle izleyebilecek. Parkımızda çocuk oyun alanı, fitness alanı, oturma alanları ve şelale de olacak" dedi.

ANKA / 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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