Başkan Vidinlioğlu: "Yaşanan selde 400 ev ve işyerini su bastı"

Kastamonu'da yaşanan sel afetinde metrekareye 73,5 kilogram yağış düştü

KASTAMONU - Kastamonu'da akşamüzeri yaşanan sel afetinde metrekareye 73,5 kilogram yağış düştü. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaşanan sel afeti sebebiyle 400 ev ve işyerini suyun bastığını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu'da akşamüzeri yaşanan sağanak yağış ve fırtına sonrası hasar gören alanlarda incelemede bulundu. Sel sularının bastığı ev ve işyerlerini ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, 'geçmiş olsun' dileklerinden bulundu. Ayrıca tıkanan mazgallarda belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Bakan Vidinlioğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini de dinledi.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, şehrin birçok noktasında sel sularının bastığı ev ve işyerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürürken, ayrıca tıkanan mazgalları ve yollarda oluşan su birikintisi ile molozları temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Yaklaşık 400 tane işyerinde ve evimizde su baskınları mevcut"

Kastamonu Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Allah beterinden saklasın. Yaklaşık 400 tane işyerinde ve evimizde su baskınları mevcut. Ama çok kısa süre içerisinde müdahalede bulunduk. Hem uzun süreli hem de yoğun bir yağışa maruz kaldık. Bu yüzden özellikle dere yatağından su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı yerlerde yer yer geriye akımlardan dolayı su baskınlarında artışa sebep oldu. Ama kısa sürede ekiplerimiz müdahalede bulundu. Şu anda 11 tane vidanjörümüz ve su tahliye makinesi ile su baskınların olduğu yerlerde mevcut suları temizliyoruz. Nasrullah Meydanında, Aşirefendi Hanında, Kuzeykent Mahallesinde, Karaçomak Deresi boyunca, İnönü Mahallesinde ciddi şekilde su baskınları oldu. Kastamonu Belediyesinin son dönemlerde yaptığı yatırımlar sebebiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde diğer mahallelerimize göre çok daha az hasarla atlattı. Sadece Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde moloz yığılması şeklinde afet oldu. Zaten hemen ekiplerimiz temizlik çalışmalarına başladı, inşallah hemen temizleyeceğiz. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını her noktada sürdürüyor. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. İnşallah en kısa sürede problemlerimizi çözmüş oluruz" dedi.

"Yaşanan selde can kaybımız yok fakat maddi hasarlar birçok noktada mevcut"

Yaşanan sel afetinde can kaybının olmadığını belirten Başkan Vidinlioğlu, maddi hasarların birçok noktada olduğunu ifade ederek, "Artık bütün enerjimizi, bütün mesaimizi yeni normallere göre plan ve program yapmakla geçirmemiz gerekiyor. Çünkü hem Kastamonu'da hem de diğer ilçelerimizde bu tarz felaketler bu kadar sıklıkla olmuyordu. Ama son yıllarda bu tür afetlerle her geçen artan bir şekilde karşı karşıya kalmaya başladık. Bizler tedbirlerimizi alacağız. Tabii ki bu tür afetler olduğunda en az hasarla şehrimizin atlatmasını sağlamak yönünde bir irade göstereceğiz. Öyle zannediyorum ki bundan sonraki çalışmalarımız bütün ağırlığımız bu şekilde olacak. Yeni normallere göre çalışmalarımızı bizler devam ettireceğiz. Şu anda üzerinde durduğumuz iki baksta her iki tarafından patlaklar var. Su miktarı o kadar fazla ki ama çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarlar elbette mevcut. AFAD İl Müdürümüz ile çok sıkı bir koordinede bulunduk. AFAD Başkanımız Yunus Bey aradı, onunla görüştük. AFAD Başkanımızda hemen bizlere hem vidanjör hem de su tahliye makinesi yönünde bizlere destek vereceklerini söylediler. İnşallah en kısa sürede bu sel baskınını atlatırız. Allah daha beterinden saklasın. Bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

"Sahadayız, çalışıyoruz ve kısa sürede afetin üstesinden geleceğiz"

Sahada olduklarını ve kısa sürede afetin üstesinden geleceklerine inandığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Hem sosyal medya hesabımdan hem de cep telefonumdan onlarca defa arandım ya da mesajlar atıldı. Elbette bu kadar yoğun bir yağmurdan sonra yaklaşık 400 tane ev ve işyerini su basmışken tabii ki herkes önceliğin kendisinde olmasını istiyor ama çok kısa bir sabırla sabaha kadar zannediyorum hiçbir yerimizde problem kalmayacak şekilde programımızı yaptık. İnşallah kısa sürede bunu atlatırız. Elbette yer yer serzenişler olacaktır, bunları anlayışla karşılıyoruz. Tabii ki yağışın miktarı fazla olduğundan ne yazık ki Kastamonu gibi dere yatağının her iki tarafına konuşlanmış şehirler bu tarz sıkıntılarla daha çok karşılıyorlar. Ama aldığımız tedbirlerle ve bundan sonra alacağımız tedbirler sayesinde olabilecek afetin en azını yaşadık. Allah beterinden saklasın.