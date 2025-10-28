Haberler

Başkan Saygılı, Foça'da devlet yardımlarının başladığını duyurdu

Başkan Saygılı, Foça'da devlet yardımlarının başladığını duyurdu
Güncelleme:
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça'daki sel felaketinde devletin vatandaşları yalnız bırakmadığını belirterek, "İlk müdahalenin ardından zarar tespit süreçleri hızla tamamlanmıştır.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça'daki sel felaketinde devletin vatandaşları yalnız bırakmadığını belirterek, "İlk müdahalenin ardından zarar tespit süreçleri hızla tamamlanmıştır. İlk etapta 83 haneye toplam 3 milyon 552 bin TL ödenek çıkarılmış; belgelerini tamamlayacak 91 haneye de 3 milyon 969 bin TL tutarında destek sağlanacak. Devletimiz hiçbir vatandaşını mağdur etmez." dedi.

Foça'da yaşanan selden sonra yapılan çalışmaları yerinde takip eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Saygılı, "Foça ilçemizde etkili olan kuvvetli yağışların ardından yaşanan sel ve su baskınları hepimizi derinden üzmüştür. Ancak bu zorlu süreçte bir kez daha gördük ki; devletimiz, milletiyle el ele, ilk andan itibaren sahadaydı. Afet yönetiminde dünyaya örnek bir refleks gösteren kurumlarımız; AFAD, İçişleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ekipleriyle Foça'da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için aralıksız görev yapmıştır. AFAD Başkanımız Sayın Ali Hamza Pehlivan da Foça'ya gelerek çalışmaları bizzat koordine etmiş; ilk müdahalenin ardından zarar tespit süreçleri hızla tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 177 konut, 41 işyeri, 72 araç ve 2 depo olmak üzere toplam 292 yerin zarar tespiti yapılmıştır." dedi.

İlk etapta 83 haneye toplam 3 milyon 552 bin TL ödenek çıkarıldığını açıklayan Başkan Saygılı, "Belgelerini tamamlayacak 91 haneye de 3 milyon 969 bin TL tutarında destek sağlanacaktır. Ayrıca, işyerleri için sigorta sorgulama süreci sonrası ödemeler yapılacak olup, vatandaşlarımızın yeni başvuruları Foça Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği gibi, biz "yaraları sarmakla kalmayız, yeniden inşa ederiz." Foça'da da aynı kararlılıkla hareket ediyoruz. Devletimiz hiçbir vatandaşını mağdur etmez. Sele kapılarak hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, Foçalı hemşehrilerimize, tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada fedakarca görev yapan tüm kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. - İZMİR

