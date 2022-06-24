Başkan Gürün, yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran Salı günü çıkan orman yangınında Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de yangın bölgesinin koordinasyonu için yoğun çaba sarf ediyor.

Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınları nedeniyle sürekli olarak bölgede bulunan Başkan Gürün, yangının seyri, alınması gereken önlemler, tahliye kararlar ve vatandaşlara yapılması gereken yardımlar ile ilgili incelemelerde bulunuyor. Sahada görev yapan personeli görev aldıkları bölgelerde ziyaret eden Başkan Gürün, personelin ihtiyaçları ile de tek tek ilgileniyor.

"Yerleşim birimlerinin korunması için gerekli önlemleri alıyoruz"

Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınının ilk dakikasından itibaren ekiplerin seferber olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de gelen desteklerle güçlerine güç katıldığını, yangınlarda omuz omuza mücadele edildiğini belirtti ve destek veren tüm belediyelere teşekkür etti. Başkan Gürün, "Araç ve su tankeri açısından herhangi bir eksikliğimiz bulunmuyor. Yangın yerleşim birimlerine yaklaşıyor ancak gerekli önemler alındı, şu an için olumsuz bir durum bulunmuyor" dedi.

Başkan Gürün'den yangınla mücadelede birliktelik mesajı

Yangının etkisini sürdürdüğü ve söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Marmaris ilçesinde şu ana kadar 3 bin 417 hektar alanın zarar gördüğünü ifade eden Başkan Gürün, yangın sırasında her kurumun kendi görevini ve üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Başkan Gürün, "Bütün gücümüzle yangın ile bir savaş yaşıyoruz. Hiçbir kurumun birbirinden ayrı, birbirine karşı olmaması gerekiyor. Tamamlanabilecek eksiklikleri tüm kurumlarımızın acilen tamamlaması gerekiyor. Birbirimizde eksik bularak söylediğimiz sözlerin yangınların söndürülmesinde hiçbir faydası yok. Yangının söndürülmesi için ortak akla ihtiyacımız var. Yapıcı eleştirilerimizi yangınlar bittikten sonra yapmalıyız. Birbirimizi suçlamaktan vazgeçmemiz gerekiyor" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa