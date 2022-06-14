Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yağıştan Etkilenen Kurudere Mahallesi'ne Ziyaret - Haberler

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Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yağıştan Etkilenen Kurudere Mahallesi'ne Ziyaret

ANKA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yağıştan Etkilenen Kurudere Mahallesi'ne Ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yoğun yağıştan etkilenen Kurudere Mahallesi'ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

ANKA / 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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