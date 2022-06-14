Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yağıştan Etkilenen Kurudere Mahallesi'ne Ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yoğun yağıştan etkilenen Kurudere Mahallesi'ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Kurudere Mahallesi'nde yoğun yağış sonucunda kapanan yollarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kurudere Mahallesi'ne giderek ekipler tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Çetin Akın, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.

Turgutlu Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Çetin Akın, "Kurudere Mahallemizde yağış sebebiyle kapanan yollarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdikleri çalışmaları yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Tüm imkanlarımız ve gücümüzle her zaman hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.