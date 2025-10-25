Başkalede 2 bin 470 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu neticesinde 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesine bağlı Bebleşin Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 2 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli F.Ş. (30) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı. - VAN