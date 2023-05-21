Başkale'de yıldırım düştü: 2 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yurttepe Mahallesi Terazin bölgesinde meydana geldi. Merada hayvan otlatan çobanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Selahattin İsaoğlu ve Tacettin Deli için arazi yapısının el vermemesinden dolayı bölgeye hemen ambulans helikopter sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çobanlar, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. - VAN