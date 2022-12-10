Başkale'de tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Van'ın Başkale ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i İran uyruklu 4 kişi yaralandı. Van'ın Başkale ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i İran uyruklu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde Van Başkale Karayolu Gedikbaşı mevkiinde dinlenme tesisine girmek isteyen 88 AA 304 plakalı İran tıra seyir halindeki 06 CJV 315 plakalı kamyonet arkadan çarptı. İki aracın çarpası sonucu araçlarda bulunanlar kazanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı. Yaralılardan 1'i İran uyruklu 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başkale İran Van 3. Sayfa Haberler

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