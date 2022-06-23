Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa