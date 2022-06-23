Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa