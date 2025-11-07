Haberler

Başkale'de Jandarma Kaçak Eşya ve Gıda Maddeleri Ele Geçirdi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında 308 parça gümrüksüz eşya ve 285 kilogram gıda maddesi ele geçirildi. Üç şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı eşya ve gıda maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 308 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapılmıştır. Yine Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde gümrüksüz ve sağlık belgesiz kaçak gıda maddesi olan 175 kilogram şeker ve 110 kilogram pirinç ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

