Başkale'de Gümrük Kaçağı Eşya Ele Geçirildi

Başkale'de Gümrük Kaçağı Eşya Ele Geçirildi
Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda piyasa değeri 1 milyon 235 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 1 milyon 235 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli F.A. (32) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
