Başkale'de Bahçede Yangın Paniği

Başkale'de Bahçede Yangın Paniği
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Van'ın Başkale ilçesinde bir bahçede meydana gelen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak bahçedeki meyve ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde ilçenin Ortayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede bahçede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken bahçede bulunan meyve ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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