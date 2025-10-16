Haberler

Başkale'de 4.6 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma, yapılan yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında piyasa değeri 4.6 milyon TL olan 9 bin 124 parça kaçak eşya ve malzeme ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4.6 milyon TL değerinde 9 bin 124 parça kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 4 milyon 610 bin TL olan; 3 bin 315 adet oyuncak, 4 bin 269 adet takı, 766 adet markalı kıyafet, 178 adet markalı ayakkabı, 524 adet kalemlik, 72 adet aromaterapi led olmak üzere toplam 9 bin 124 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler G.G. (35) ve E.E. (37) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
