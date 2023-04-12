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Başkale'de 18 adet cep telefonu ele geçirildi

Başkale'de 18 adet cep telefonu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri 300 bin TL olan 18 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. 2 şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başkale Van 3. Sayfa Haberler

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