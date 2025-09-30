Haberler

Başkale'de 1 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonları sırasında 1 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 70 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

