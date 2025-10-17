Haberler

Başkale'de 1 Milyon Lira Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri 1 milyon lira olan 250 adet kaçak gözlük ele geçirdi. Yapılan operasyonda 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu piyasa değeri 1 milyon lira değerinde kaçak 250 adet gözlük ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale İlçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 5 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
