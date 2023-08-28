Başkaları adına reçetelenen ilaçlarla 5 milyon liralık vurgun: 3 gözaltı Tuzla'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, başkaları adına reçeteli ve barkodları koparılmış halde, olumsuz depolama koşullarında tutulan piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan ilaçlar...

Başkaları adına reçetelenen ilaçlarla 5 milyon liralık vurgun: 3 gözaltı

Tuzla'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, başkaları adına reçeteli ve barkodları koparılmış halde, olumsuz depolama koşullarında tutulan piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan ilaçlar ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, usulsüz reçete düzenleyerek 5 milyon liralık vurgun yapan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve bir optikçi eklentilerinde, yasadışı ilaçların başkaları adına reçete edilerek kamu zararına sebebiyet verildiğini tespit etti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 25 Ağustos'ta belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerine yönelik yapılan aramalarda ise başkaları adına reçeteli ve barkodları koparılmış halde, olumsuz depolama koşullarında tutulan piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan 134 adet tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gram enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gram beyin, damar anevrizması ve yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların tamamı, "TCK-157" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.