Başka bir kamyona çarpan kamyon 10 metre yükseklikten dereye uçtu

Uşak'ta 2 kamyonun çarpışması sonucunda bir kamyon 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Hastaneye kaldırılan 2 sürücüden dereye uçan kamyon sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza, İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Güneli Köy yolu ayrımında meydana geldi. İddialara göre N.Y. (45), İzmir istikametine 35 BBU 728 plakalı kamyonla seyir halindeyken Güneli yolundan yola çıkan M.K. (30) kontrolündeki 43ET 447 plakalı gübre yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.Y. kontrolündeki kamyon 10 metre yükseklikten yol kenarında bulunan dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki sürücüyü de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralı N.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa