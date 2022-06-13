Başka bir kamyona çarpan kamyon 10 metre yükseklikten dereye uçtu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başka bir kamyona çarpan kamyon 10 metre yükseklikten dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başka bir kamyona çarpan kamyon 10 metre yükseklikten dereye uçtu

Uşak'ta 2 kamyonun çarpışması sonucunda bir kamyon 10 metre yükseklikten dereye uçtu.

Uşak'ta 2 kamyonun çarpışması sonucunda bir kamyon 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Hastaneye kaldırılan 2 sürücüden dereye uçan kamyon sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza, İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Güneli Köy yolu ayrımında meydana geldi. İddialara göre N.Y. (45), İzmir istikametine 35 BBU 728 plakalı kamyonla seyir halindeyken Güneli yolundan yola çıkan M.K. (30) kontrolündeki 43ET 447 plakalı gübre yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.Y. kontrolündeki kamyon 10 metre yükseklikten yol kenarında bulunan dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki sürücüyü de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralı N.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Uşak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title