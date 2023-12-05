Başiskele'de iş yerinden para ve tabanca çalan şahıs yakalandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinden 41 bin TL ve tabanca çalan şahıs, Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı. İş yeri sahibi polise şikayette bulundu ve polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahıs, çaldığı tabanca ve para ile birlikte yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yerinden 41 bin TL ve tabanca çalan şahıs, Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce dün Başiskele ilçesinde bulunan iş yerinde 41 bin TL ve taşıma ruhsatlı tabanca çalındı. Konuya ilişkin iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ö.K., Eskişehir'de çalmış olduğu tabanca ve para ile yakalandı. Bugün ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ