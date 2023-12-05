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Başiskele'de iş yerinden para ve tabanca çalan şahıs yakalandı

5 Aralık 2023 20:44 Son Güncelleme: 20:46 Abone Ol

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinden 41 bin TL ve tabanca çalan şahıs, Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı. İş yeri sahibi polise şikayette bulundu ve polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahıs, çaldığı tabanca ve para ile birlikte yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.