Başiskele'de Hint keneviri yetiştiricisi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda Hint keneviri ve yetiştirme ekipmanları ele geçirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Başiskele'deki bir ev arandı.
Aramada 10 saksıya dikilmiş Hint keneviri, 14 kavanozda Hint keneviri fidesi, 237,75 gram kurutulmuş kenevir, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ve ekipmanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. (42) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa