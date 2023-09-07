Başiskele'de Hint keneviri yetiştiricisi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinde kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda Hint keneviri ve yetiştirme ekipmanları ele geçirildi.