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Başiskele'de Denizde Cansız Beden Bulundu

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde denizde 39 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin kimliği belirlendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde denizde 39 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Sahil Mahallesi Park İçi Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bisiklet süren vatandaş, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait olduğu belirlendi.

Kayış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay yeri inceleme polisi ise bölgede incelemeler yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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