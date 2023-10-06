Başiskele'de 150 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 12 Eylül'de Başiskele'de bir evde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelinin L.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli'ye getirilen L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ