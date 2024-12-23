Başını Teneke Kutusuna Sıkıştıran Köpek Kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir köpek, başı teneke kutusuna sıkıştıkta, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek köpeği başarılı bir şekilde kurtardı. Mahalle sakinleri kurtarma operasyonunu izleyerek ekiplerine teşekkür etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başı teneke kutusuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde mahalle sakinleri başı tenekeye sıkışan bir köpeği fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, başı tenekeye sıkışan köpeği kurtararak doğaya saldı.
Mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa