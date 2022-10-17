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Başını duvarlara vurup saçlarını yoldu

3. Sayfa Haberleri

Başını duvarlara vurup saçlarını yoldu

Adıyaman'da sokak ortasında sinir krizi geçiren bir kadın kafasını duvarlara vurarak saçlarını yoldu.

Adıyaman'da sokak ortasında sinir krizi geçiren bir kadın kafasını duvarlara vurarak saçlarını yoldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümer Meydanı yakınları Gölbaşı Caddesi üzerindeki bir kadının sinir krizi geçirerek başını iş yeri duvarlarına vurup saçlarını yolan kadını fark eden polis ekipleri, kendisini sakinleştirmek istedi. Üzerinde kimlik çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, kendisini sakinleştirmek isteyen polislerin ellerini ısırarak çevreden geçen vatandaşlara saldırdı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tahmin edilen kadın, polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmi henüz tespit edilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırıya uğrayan polis memurlarının el ve kollarında ise ısırılmadan kaynaklı sıyrıkların oluştuğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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