Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı Adana'da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. sokakta bulunduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Y.G tabanca ile başından vuruldu. Olayı gören yakınları Y.G'ye özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Y.G Seyhan Devler Hastanesine sevk edildi. Y.G'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title