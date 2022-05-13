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Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Olay, Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay B., başından silahla vuruldu. Kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı. Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen Turgay B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Turgay B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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