İzmir'in Konak ilçesinde Pakistan uyruklu bir şahıs, İsrail bayrağının üstüne basıp bir elinde de Türk bayrağı tutarak başına silah dayamış ve 3 saat direndikten sonra ikna edilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başına tabanca dayamış 3 saat direnmişti, tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde Pakistan uyruklu bir şahıs, İsrail bayrağının üstüne basıp bir elinde de Türk bayrağı tutarak başına silah dayamış ve 3 saat direndikten sonra ikna edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün, Konak ilçesinde meydana gelmişti. Kiraladığı aracı yol ortasına bırakan ve ayağının altında İsrail bayrağı bulunan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarken başına da tabanca dayadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi. Trafik akışı durdurulurken, yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi. Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından ikna edilmesi sonucu silahını yere bırakarak teslim olmuştu.

Tutuklandı

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammad N., gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.