Yolun karşısına geçmeye çalışırken cezaevi aracı çarpan kadın hayatını kaybetti
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken cezaevi aracı çarpan kadın hayatını kaybetti Basın ekspres yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına cezaevi aracı çarptı.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken cezaevi aracı çarpan kadın hayatını kaybetti
İSTANBUL - Basın ekspres yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına cezaevi aracı çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ekipleri çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa