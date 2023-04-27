Üye Girişi
Haberi Paylaş
Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi

Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da sağanak yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul'da sağanak yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle trafik Basın Ekspres yolunda neredeyse durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan yağış nedeniyle İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 70 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Teknofest İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title