Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: Önce çocuğu ısırdı, sonra köpeği boğdu Kanlar içerisinde kalan köpek barınağa götürüldü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başıboş sokak köpeği bir çocuğu ısırıp yaraladıktan sonra bahçede bağlı olan köpeği boğdu.

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: Önce çocuğu ısırdı, sonra köpeği boğdu

Kanlar içerisinde kalan köpek barınağa götürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başıboş sokak köpeği bir çocuğu ısırıp yaraladıktan sonra bahçede bağlı olan köpeği boğdu. Kanlar içerisinde kalan köpek, ekipler tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taşlıtepe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, başıboş sokak köpeği, sokakta oynayan bir çocuğa saldırarak yaraladı. Ardından müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğe saldıran köpek, mahalle sakinlerini korkuya sevk etti. Korku içerisinde kalan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırgan köpeği ağaca bağladı. Bölgeye gelen Melikgazi Belediyesi ekipleri de uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Saldırgan köpek, barınağa götürüldü.

Mahalledeki çocuklarda dehşet anlarını anlatarak, köpeğin önce çocuğa ardından da diğer köpeğe saldırdığını söyledi.