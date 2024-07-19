Başıboş köpekler mezbahanın bahçesine girerek 6 küçükbaş hayvanı telef etti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, 6 küçükbaş hayvanı telef etti.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesinde meydana geldi. Mezbahanın bahçesine giren başıboş köpekler, içeride bulunan 6 küçükbaş hayvanı telef etti. Telef olan küçükbaşlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BİNGÖL