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Başıboş hayvan zincirleme kazaya neden oldu, 5 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum-Tortum karayolunda sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu.

Erzurum-Tortum karayolunda sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Tortum yolu Dumlu yol ayrımında meydana geldi. Yola aniden çıkan sahipsiz bir büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada kazaya sebep olan hayvan telef oldu. Kazaya karışan araçların içindeki vatandaşlar ise kazayı hafif sıyrıklar ve maddi hasar ile atlattı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevreden geçen vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazanın ardından trafik bir süre ulaşıma kapanırken araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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